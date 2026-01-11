Сподели close
Местната управа в Истанбул обяви днес, че учебните заведения ще бъдат затворени през утрешния ден. Причината са тежките зимни метеорологични условия на територията на най-големия град в Турция.

Губернаторската служба на Истанбул издаде заповед за затваряне, която засегна всички държавни и частни образователни институции, пише Turkiye Today.

Спирането обхваща не само традиционните училища, но и държавните образователни центрове, автошколите, центровете за специално образование и рехабилитация, както и допълнителните курсове, организирани от държавни и  частни училища.

"Приятна почивка, деца“, написа кабинетът на губернатора в съобщението си в социалните медии.

Държавните служители с административен отпуск

 

Освен затварянето на училищата, заповедта удължава административния отпуск за специфични категории служители в публичния сектор. Ветерани, ветерани с увреждания, служители с увреждания, бременни жени и жени с деца под осем години няма да бъдат задължени да се явяват на работа утре.

Политиката за отпуски обаче изключва жени с малки деца, които работят в основни услуги, включително здравеопазване, правоприлагане и снегопочистване. Майките на деца с увреждания под осемгодишна възраст ще получават административен отпуск, независимо от професионалния им сектор, гласи заповедта.