В медийното пространство се появиха сведения за сериозен проблем между севернокорейски и руски представители заради температурите на закрито в залата преди срещата на върха между Северна Корея и Русия, съобщаваСпоред репортаж на руския всекидневник "Комерсант“ от 3 юли, точно преди началото на срещата на върха между руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун в топла и приятелска атмосфера, между помощниците на двете страни се e разразила напрегната битка на надмощие.В доклада се посочва, че в Пекин, където са се провели двустранните разговори, севернокорейски служител със специална мисия внезапно е грабнал дистанционното за климатика и се е опитал едностранно да регулира температурата. Когато севернокорейският служител е повишил вътрешната температура до 23 градуса по Целзий, руски служител се е намесил, настоявайки тя да бъде настроена на 20 градуса.Медиите отбелязаха, че "севернокорейският служител, въпреки че разбра думите на руския си колега на руски, отказа да се откаже от регулирането на температурата“. В тях се добавя: "Двамата се мъчеха да откъснат пръстите си от контролния панел и в крайна сметка единият отстъпи – вероятно оставяйки севернокорейския служител донякъде неудобно“.Малко след суматохата президентът Путин и председателят Ким пристигнаха за срещата с лимузината на Путин.За разлика от своите помощници, двамата лидери показаха приятелска атмосфера в заседателната зала, демонстрирайки приятелските си отношения. Официалните разговори продължиха над 1 час и 30 минути, а според съобщенията лидерите продължили диалога си на четири очи в неформална обстановка още около час.