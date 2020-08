Thе Есоnоmist: Балканите се топят

© ooa Eoa ce aa "aaa 22. oecoo oe a eoa aa a aa oa a aca acoo. o aoa a a ace ocaaaa ac o Eoa e eo ae aa oa, oo a o a oeca aoece. a e aac ooco aoe aaa ocaa oce ao oa e ce oe, oe oee oa e aca. oaeacoo ccaeTh nmist, ao o ae "oc".



a ce ea eoaa a aae e coo. Ao e o ae a aaeoc coc, oaa e o oca. oo a ae, oo aca ea a a ao ea, e e e a oa cce ac. oa coeaa co a eoa, oo oa oa a ea aco a ccea "aoa.



A oa e oo eaeo, ocoeo ao a "aoa e ea a EC, a aaa oo c oe e e, ao eoecoo aaco aa ao a ce ao a aa eo a EC. oe 1/5 o eaee a ac aco ca a-eoo o oca, a o c oo, aoe a aa a c aco. co oa a o a ce oee o e e a e.



ce a caa oa, c oo aoaae, ca oo ca aa. aceeeo a ca ea aaca caa ce o aa aa c oe aaeoc. aoo aceeeo e aco ooo ce aoe oo, ao oeeo e ca a o 4-5 oee ea. A cea ao a oee o eo. C o ooa oe a ce oae, e ecoee ca oee o aoococoe.



aocoe a aecaa a o aa, ao o a a ce aaa oea a eao, a o a ce aa a. o ao oee ocoo a eaa oa e "aacoa, ca a o, cc eoac ceac. O e, oo ce a, ooo 10 . ca ecoe, eaa aoococoe c o Eoa. ee ea a a ocea oao.



Coe o oo, a e a 39% o-a o a aceeeo e 2050 oooo e aa e 1990 . eo e eoo o ce oac o ca aaeoc. ee oca a ceo 1,3 ea, a aa e 1,4. ocoo, eo ceaa ac e 29 o, a aaeoc o 2,0 (ao o oo o a c a aceeeo), oo co ao.



ace oee ca ce, ao aae a, o a a, oo a ao aa a, a a a ecoee. Eee aceeeo ca c. aaa a oo aco ao co ae aca, eo oa e ao oea o, e o ao c ea eo aoeo aee.



e ooee ecoo cacoco aceee, oeo ce acea eoa oe e cee eoe, aca ce ecea ea. Eece c ao a o co. a, e aa a a acaae c oe, o ao o ce a, oce a a ce ecoa. ao a ao aee aco, oao oe a a coo eo a, o a oo oee a?



oo ao o ece aoe aca. oa oe a ce ae ae a aacaa coa aa, o oa ca o-coo e. Coe e aa, ac eoa, oaa o ca aaeoc, coa ea ca a aa a-o oe ea. , a ca a ca aaeoc, o a o o a.



oa oee o o a aa aa o aoa a. o, oo e ao aoaa oc, oaa ce a e eoac oe C, aa, e aecoo e e eaao e e oeo ocao eo eoe, e a a a ee. ao oo aac ca, oee ca ooo.



ee ce caa a a oee o eo ee aa ca a aa, e a a a oe aa eeoc. caa ea a caoee e a eco ceeo a aoa a ( oe oa ce oace a eoa e ooaca).



oa co, ace ao ac ec a ca e ceo, a aoco ooo, oeo o co caa oaa caa a ao oaa caa, oeo o o oaae a aae c e ae a ce.



a eoa, ac o ca a aa cea ea, ca, e a ce ocea e a aaa Eoa e oeca a a oa aae, e a cec ec e EC ae o eoa. aa ce a e, oo ao a aa o-coe aa ca eco. ec ae Ae, c eoa, aa, e aa ocee 15 o e a oce co o, aaao a coa oe. e oaa oco ca ca a ca aa a.



Cea ee aaa Eoa ca o-o a, oa c coe ca. oa e eo, oeo aecaa "e aa oo, oea aee Ae.