The Guardian като се позова на източници.
Според тяхната информация, Тръмп е взел решението да назначи Дрискол за нов специален представител за Украйна след преговорите на високопоставени военни служители на САЩ с Володимир Зеленски в четвъртък в Киев. На тази длъжност Дрискол ще замести Кийт Келог.
В сряда агенция Reuters, позовавайки се на източници, съобщи, че Келог планира да напусне поста си и администрацията на Тръмп през януари 2026 г.
На 27 ноември 2024 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи генерала в оставка Кийт Келог за специален представител на САЩ за Русия и Украйна, но след това стесни мандата му, като го направи изключително специален представител за Украйна. В тази си роля Келог поддържа директни контакти с Киев. Американската делегация, водена от Даниел Дрискол, на среща в Киев на 20 ноември предаде на Зеленски новия план на Вашингтон.
The Guardian: Дрискол ще замени Келог на поста специален представител за Украйна
