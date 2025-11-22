Сподели close
Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи секретаря на сухопътните войски Даниел Дрискол за нов специален представител за Украйна. Това съобщи вестник The Guardian като се позова на източници.

Според тяхната информация, Тръмп е взел решението да назначи Дрискол за нов специален представител за Украйна след преговорите на високопоставени военни служители на САЩ с Володимир Зеленски в четвъртък в Киев. На тази длъжност Дрискол ще замести Кийт Келог.

В сряда агенция Reuters, позовавайки се на източници, съобщи, че Келог планира да напусне поста си и администрацията на Тръмп през януари 2026 г.

На 27 ноември 2024 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи генерала в оставка Кийт Келог за специален представител на САЩ за Русия и Украйна, но след това стесни мандата му, като го направи изключително специален представител за Украйна. В тази си роля Келог поддържа директни контакти с Киев. Американската делегация, водена от Даниел Дрискол, на среща в Киев на 20 ноември предаде на Зеленски новия план на Вашингтон.