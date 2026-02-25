The Telegraph. Според изданието с особен интерес се търсят и купуват имоти около стратегически военни, или граждански обекти.
Руските граждани използват пропуски в нормативната уредба, за да се сдобият с недвижимите имоти в най-малко десетина европейски държави, отбелязва изданието. За да развиват хибридната война, агентите са изкупили къщи, апартаменти, складове, изоставени училища и дори цели острови.
Според The Telegraph плановете са те да бъдат използвани за позиции за координирани наблюдения, диверсии и тайни атаки. Европейски разузнавателни агенции имат подозрения, че в тези обекти вече може да има оръжия, взривни вещества и дронове.
Агентите могат да бъдат активирани в случай на кризисна за Москва ситуация, отбелязва изданието.
текст: Милен Кандарашев
The Telegraph: Руски шпиони изкупуват недвижими имоти край военни обекти в Европа
©
Още по темата
/
Станислав Бачев: Ескалацията ще продължи, Русия на практика не иска спиране на военните действия
29.05
Млад украинец: Затваряли са ме 4 пъти за по 3-4 дни в карцер. Винаги за това, че отказвах да пея руския химн
24.02
Тагарев за споразумението между България, Румъния и Турция: Войната в Украйна води до рискове за нашата територия и сигурността на корабоплаването
04.01
Още от категорията
/
МВнР: През последните четири години Украйна устоява с непоколебима сила и героично постоянство на огромните опустошения
24.02
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
24.02
Открийте 10-те разликите: Путин отново изчезна за 13 дни, докато опасенията за здравето му нарастват
24.02
Надежда Нейнски: Новият 20-и пакет от санкции срещу Русия на този етап е блокиран от Словакия и Унгария
23.02
Експерти алармират за: Опасни химически смеси в препаратите, които не са в полезрението на националните центрове по отравяния
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Лувъра подаде оставка
21:10 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
11:42 / 24.02.2026
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия ...
08:33 / 24.02.2026
Над 5 хиляди отменени полета в САЩ заради снежната буря и в днешн...
08:38 / 24.02.2026
В Сърбия са задържани двама заподозрени в подготовка на покушение...
08:36 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.