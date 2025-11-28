The Telegraph.
Вашингтон предлага да се приключи въпросът за статута на анексираните територии чрез тяхното фактическо признаване.
Споразумението предвижда, че Москва запазва контрола над тези региони, а в замяна може да даде гаранции за прекратяване на огъня и да поеме ангажименти за бъдещи споразумения.
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
