The Times.
Новопубликувани документи предполагат, че педофилът може да е имал няколко деца, като Сара Фъргюсън изглежда го поздравява за раждането на син през 2011 г. Съобщение с дата 21 септември 2011 г. гласи:
"Не знам дали още използваш този BBM ( бел. ред. BlackBerry Messenger), но чух от Херцога, че ти се е родило момченце. Въпреки че никога не поддържаше връзка, аз все още съм тук с любов, приятелство и поздравления [sic] за твоето момченце. Сара xx", посочват от ITVX.
Ако твърденията в имейла са верни, детето му в момента би било на около 15 години. Този имейл е част от над три милиона страници документи, свързани с Епстийн, които Министерството на правосъдието на САЩ публикува.
Смята се, че под името "Сара“ стои Сара Фъргюсън — бившата съпруга на принц Андрю, а именно той вероятно е споменатият в съобщението "Херцог". Осем минути по-късно е изпратено и второ съобщение, което допълнително подсказва, че именно Фъргюсън е авторът му.
"Ти изчезна. Дори не знаех, че ще имаш дете. За мен беше напълно ясно, че си ми бил приятел само за да стигнеш до Андрю. А това наистина ме нарани дълбоко. Повече, отколкото можеш да си представиш", се казва в съобщението.
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майката веднага след раждането
©
Още по темата
/
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
09:23
Още от категорията
/
"Проява на сегрегация и тормоз над инакомислещите": Захарова коментира санкциита на ЕС срещу руски журналисти и артисти
29.01
Прокурорът на Ню Йорк оглавява група, която обвинява администрацията на Тръмп в "експлоатация" на Минесота
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
18:02 / 01.02.2026
Посланикът на Украйна: Вярваме, че Тръмп може да убеди Путин да с...
10:04 / 01.02.2026
Шест души са ранени при стрелба в Луизиана
08:48 / 01.02.2026
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
19:59 / 31.01.2026
Хиляди хора в САЩ протестират срещу ICE
11:09 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.