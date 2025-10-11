ЗАРЕЖДАНЕ...
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
©
В петък (10 октомври) Орбан заяви, че украинските специални служби са проникнали в унгарския обществен живот и "са се качили в смартфоните на унгарците“, за да доведат на власт на парламентарните избори през 2026 г. подкрепяната от Брюксел опозиционна партия "Тиса", начело с Петер Мадяр, която би одобрила присъединяването на Украйна към Европейския съюз.
На генерирания видеозапис "Зеленски" представя новия "тисафон", на екрана на който са изобразени гербът на Украйна и емблемата на партията "Тиса". Мадяр седи в залата и му ръкопляска.
"А сега представям новия тисафон. Бърз, умен и всички ваши данни са в безопасност при мен в Киев. Тисафон. Произведен в Украйна. Дистрибутор Петер Мадяр", заявява "Зеленски".
По-рано Орбан заяви, че украинските специални служби постоянно действат на територията на Унгария с подкрепата на Брюксел, за да повлияят на унгарската политика, като и двете сили са заинтересовани от смяна на властта в страната.
През октомври 2024 г. министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто заяви, че САЩ са предприели сериозни усилия за намеса в унгарските парламентарни избори през 2022 г., за което са похарчени милиони долари. Той добави, че много милиони долари се харчат за свалянето на сегашното унгарско правителство. В края на март 2022 г. Сиярто заяви, че тогаващният министър на външните работи на Украйна Дмитрий Кулеба се е обадил в украинското посолство в Будапеща, за да обсъди възможността да повлияе на резултатите от изборите.
Още по темата
Още от категорията
/
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
30.09
Любомир Кючуков: Вече се появиха определения, че живеем в света на Тръмп. Той промени международните отношения
29.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Споразумението за прекратяване на огъня в Газа влезе в сила
13:10 / 10.10.2025
Ново силно земетресение на Филипините от 7,4 по Рихтер, издадено ...
08:25 / 10.10.2025
Мощно земетресение разтърси Турция
07:25 / 09.10.2025
Тръмп обяви: Израел и ХАМАС се споразумяха за първата фаза на мир...
07:20 / 09.10.2025
Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия
11:43 / 08.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.