След близо 72 часа пожарът в огромните петролни резервоари в руския град Туапсе, предизвикан от атака с украински дронове, беше напълно овладян. Инцидентът обаче остави след себе си сериозни екологични последствия. Огромен токсичен облак дим, безпрецедентен по мащаб, беше засечен дори от сателити.
По-притеснителното е, че замърсеният въздух се е издигнал високо в тропосферата и се е включил в глобалната атмосферна циркулация. Това означава, че вредните частици вече са част от плътни дъждовни системи, които през следващите дни могат да доведат до киселинни дъждове в редица райони на Източна Турция, съобщава Мeteo Balkans.
Вече има сигнали за т.нар. "черен дъжд“ – валежи със силна миризма на петрол, които са довели до замърсяване на околната среда в засегнатите региони. Подобни явления представляват сериозна заплаха както за природата, така и за човешкото здраве.
Основният риск идва от отделянето на големи количества тежки ароматни въглеводороди (PAHs). Тези опасни съединения могат да навлязат в хранителната верига – чрез рибите в Черно море, земеделските култури в засегнатите райони, както и чрез замърсяване на почвите от киселинните валежи.
PAHs са известни като едни от най-токсичните и канцерогенни производни на петрола. Продължителното излагане на подобни вещества може да има сериозни последици за здравето и екосистемите в целия регион.
Ситуацията остава динамична и изисква внимателно наблюдение, тъй като ефектите от подобно мащабно замърсяване могат да се проявяват дълго време след самия инцидент.
