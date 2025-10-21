В понеделник вечерта торнадо премина през районите на север от Париж, събаряйки три строителни крана, което доведе до смъртта на един човек и причини тежки наранявания на четирима други, съобщиха властите, предаваГрад Ермон, на около 20 км североизточно от Париж, беше най-тежко засегнат от внезапната буря, която нанесе щети в около 10 района.Регионалният прокурор Гирек Ле Бра заяви, че 23-годишен строителен работник е загинал на строителна площадка, а 10 души са били ранени, четирима от които са в критично състояние.Торнадото е съборило кранове и е откъснало покриви на сгради, съобщиха властите. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунез заяви в платформата X, че това е била буря с "внезапна и рядка интензивност". Той добави: "Следя отблизо ситуацията и изразявам подкрепата си към служителите, спасителите на място и засегнатите жители. Изказвам съболезнования на семейството и близките на загиналия.“