Спасителни екипи изваждат хора от останките.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа в социалната мрежа Х: "С тъга научих за дерайлирането на известния "Елевадор да Глория". Моите съболезнования на семействата на жертвите".
Carris, компанията за обществен транспорт, която управлява фуникулера, каза пред CNN Portugal, че нейните екипи са на мястото и "всички средства са активирани", за да реагират на инцидента.
