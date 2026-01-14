Железопътна катастрофа с най-малко 22 загинали е станала днес, сряда, в Тайланд, когато кран върху мост в строеж е паднал върху влак, предаваВъв влака са пътували общо 190 души, като освен 22-мата, които са загубили живота си, други 55 са били ранени.Инцидентът се случи в северната част на Тайланд, когато кранът, който е бил поставен върху мост в строеж за високоскоростни железопътни линии, е паднал върху преминаващ влак, в резултат на което вторият и третият вагон са дерайлирали.