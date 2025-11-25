Digi24. Съобщението от RO-Alert е изпратено и до източния окръг Вранча, съобщава говорителят на Министерството на националната отбрана Корнелиу Павел.
По думите му самолетите все още патрулират във въздуха и следят ситуацията, като към момента не се съобщава за инциденти. "Пилотите имат разрешение да поразят целта и ако всички условия са изпълнени, те ще изпълнят мисията си", уточни Павел. Той допълни: "От началото на войната в Украйна досега имаме 13 случая на навлизане на дронове в румънското въздушно пространство. Същевременно в около 40 случая фрагменти от дронове са достигали румънска територия".
В изявление Министерството на отбраната съобщи, че радарите са засекли обект, насочващ се към националното въздушно пространство в района на окръг Тулча. В 06:28 часа местно време два немски Eurofighter Typhoon са излетели от авиобазата "Михаил Когълничану", за да проследят ситуацията. Целта е преминала в румънското въздушно пространство от посока Вилково (Украйна) към района на Килия Веке, окръг Тулча. В 06:55 ч. е изпратено съобщение от RO-Alert до жителите на окръга.
В 07:11 ч. екипажите на Eurofighter Typhoon са докладвали радарен контакт с обекта над украинска територия, извън румънското въздушно пространство. В 07:37 ч. два самолета F-16 Fighting Falcon от 86-а авиобаза Борча са получили заповед да излетят, а в 07:48 ч. е издадено и съобщение от RO-Alert за окръг Галац. В 07:50 ч. радарите са засекли второ навлизане в румънското въздушно пространство в района на Галац, като самолетите F-16 са установили радарен контакт с обекта. Към момента на публикуването на прессъобщението ситуацията продължава да се следи от Министерството на отбраната.
По-рано RO-Alert предупреди: "Има вероятност от падане на обекти от въздушното пространство", като гражданите бяха призовани да се укрият. Според Инспектората за извънредните ситуации неизвестни обекти са навлезли в националното въздушно пространство на Румъния. Точното местоположение остава неясно, но най-вероятно става дума за окръг Галац.
Тревога по Дунавската граница: Румъния вдигна изтребители заради руски дронове
