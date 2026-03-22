В Рим, Италия, три къщи се срутиха в квартал Пиана дел Соле поради експлозия на газ. Това съобщи вестник Il Messaggero.

Към момента е известно, че двама души са тежко ранени в резултат на инцидента. Около 70 души са евакуирани.

На мястото на инцидента са пристигнали полицаи и медици. Води се разследване за установяване на причините за инцидента.

Според пожарникарите, експлозията на бутилка с втечнен газ е причинила срутването. Взривът е засегнал три къщи, като е разрушил всички стени на сградите, а отломките са повредили паркирани наблизо автомобили.

Продължава издирването на други възможни жертви, които може да са под развалините.

ФОКУС съобщи по-рано за друга мощна експлозия, причинена също от изтичане на газ. В един от кварталите на Истанбул експлозия  разруши напълно две сгради, което доведе до затрупани хора под отломките. За щастие всичките затрупани - 9 на брой, бяха извадени живи от турските спасителни служби.