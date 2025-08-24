Сподели close
"Опасно пренаселена" лодка с мигранти, пътуваща към Италия се преобърна.  Вследствие на инцидента са починали три сестри на 9, 11 и 17-годишна възраст, пише The Sun.

Телата на момичетата са били открити в лодката, след като спасители са се втурнали да спасяват мигрантите, идващи от Либия.

Благотворителната организация за мигранти RESQSHIP заяви, че лодката е била "опасно пренаселена" и е била ударена от вълни до 5 фута, преди спасителния кораб да пристигне на мястото.

Сред 65-те души, спасени от кораба, са и три бременни жени, деца и 7-месечно бебе.

От организацията допълват, че един човек е в неизвестност, след като паднал зад борда.