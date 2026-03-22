Три смъртни случая са регистрирани в неделя (22 март) по време на втория тур на местните избори във Франция, в избирателни секции в градовете Сент-Етиен, Каркасон и Анеси.В Сент-Етиен член на коалицията, участвал в листата на "Национален сбор" , оглавявана от кандидата Коранден Жусеран, е получил сърдечен удар, докато изпълнявал задълженията си на представител в избирателна секция. Въпреки усилията на медиците в продължение на около час, мъжът на възраст над 80 години е починал.Според кмета на града Жан-Пиер Берже, който се е отзовал на мястото, избирателната секция е останала затворена за около три часа, след което е възобновила работата си, за да продължи гласуването нормално.Същия ден са регистрирани още две смъртни случая в избирателни секции. В Каркасон 82-годишна жена се почувствала зле малко преди да влезе в избирателната секция, около 11:30 сутринта. Веднага са били уведомени службите за спешна помощ, които са пристигнали на мястото. Те са се опитали да я реанимират, но жената е починала в линейката. Изборната секция е останала отворена, въпреки че присъствието на службите за спешна помощ временно е повлияло на избирателната активност.Според вестник "Le Parisien“ малко по-рано, около 9:30 сутринта, 81-годишен мъж е получил сърдечен арест в избирателна секция в Анси. Мъжът току-що е гласувал, когато се е почувствал зле и е припаднал. Медиците пристигналиу бързо на мястото, но не успели да му помогнат. Изборните секции 34, 35 и 36 са останали затворени за повече от час и са възобновили работата си около 10:40 ч.