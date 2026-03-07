NBC. Природната стихия се е разразила на около 200 километра западно от Детройт.
Мощната буря е преминала през района на Юниън Лейк, като се съобщава за изтръгнат покрив на магазин за строителни материали, повалени дървета и множество летящи отломки.
Гръмотевични бури с ветрове над 100 км/ч са се развили на няколко места в щата, близо до границата с Индиана. Повредени са били електропроводи и кабели за интернет. Няколко къщи са били изцяло разрушени.
От съображения за сигурност са били затворени и пътища.
текст: Милен Кандарашев
