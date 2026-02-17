Сподели close
Тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия започнаха в Женева. Това съобщи секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, предава Цензор.НЕТ.

''Благодарим на американската страна за участието и последователната работа в преговорния процес. Благодарни сме на Швейцария за организацията и условията, предоставени за провеждане на срещите.

Имаме рамка за работа, договорена от президента на Украйна, и ясен мандат. Въпросите за сигурност и хуманитарните въпроси са на дневен ред.

Работим конструктивно, фокусирано и без излишни очаквания. Нашата задача е максимално да придвижим напред онези решения, които могат да доближат устойчивия мир“, отбелязва Умеров в социалните мрежи, обявявайки началото на преговорите.