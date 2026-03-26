Тройно по-голям стокообмен между България и САЩ
Красимир Пиперков подчерта, че темата за икономическото сътрудничество между двете страни е от голямо стратегическо значение за България. Той сподели, че тя има и лично измерение за него, защото повече от 25 години е работил в САЩ и развивал различни стартъп компании. Внимание бе обърнато и на платформата Explore US, която дава възможност на българските и американските компании за обмяна на ценен опит. Тя е особено ценна и за тези, които искат да стъпят на американския пазар.
"Министерството на икономиката и индустрията ще продължи да подкрепя българския бизнес и чрез своите Служби по търговско-икономическите въпроси. Те ще ви предоставят необходимата подкрепа, свързана със специфики, тенденции, изисквания и възможности“, каза още Красимир Пиперков. Икономическият заместник-министър коментира и на темата за присъединяването на България към програмата на САЩ за безвизови пътувания, като посочи, че отпадането на визите ще улесни бизнес партньорствата и ще допринесе за разширяването на икономическите връзки между двете страни.
На събитието присъстваха още министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Мартин Макдауъл, представители на ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Американската търговска камара, Българската банка за развитие, български и американски компании.
Международната конференция Explore US се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Американската търговска камара в България (AmCham), с участието на Посолството на САЩ в България.
