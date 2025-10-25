Тропическата буря "Мелиса" отне живота на трима души в Хаити, съобщиха в петък властите, като е възможно през уикенда тя да се превърне в ураган, според американския център за ранно предупреждение за урагани и циклони"Двама души са загинали, а още един е ранен“, съобщиха от хаитянската служба за гражданска защита на своя уебсайт, което "увеличава на три броя на жертвите на метеорологичните явления през последните 48 часа“.Мъж загина в сряда в резултат на падане на дърво.Повишаването на нивото на водите в река Сен Мартен, причинено от силните дъждове, е унищожило мост в североизточната част на страната и жилища в северозападната част, в Порт де Пе, според гражданската защита.Снощи тропическата буря Мелиса се намираше на 360 километра югозападно от Порт-о-Пренс, столицата на Хаити, и на 310 километра югоизточно от Кингстън, столицата на Ямайка, според най-новото извънредно предупреждение на NHC, публикувано в 03:00 часа (грецко време).Тропическата буря може да се усили до ураган през следващите 48 часа, засягайки Ямайка и югозападната част на Хаити, според NHC.Въпреки че интензивността на явлението – 13-тата тропическа буря за сезона – "се е променила през последните часове“, е възможно да има "катастрофални наводнения и свлачища на места в южната част на остров Еспаньола и в Ямайка през уикенда“, според центъра.