Sky News.
"Има много добри шансове да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото на първата ще разбера къде сме и какво правим“, посочва Тръмп, отговаряйки на въпроси в Центъра "Кенеди" във Вашингтон.
Той добавя: "Може да няма втора среща, защото ако сметна, че не е уместно да я има, защото не съм получил отговорите, които трябва да получим, тогава няма да има втора среща“.
По-рано бе съобщено, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп търси място за провеждане на тристранна среща на върха с участието на Русия и Украйна в края на следващата седмица.
RZ75
преди 6 мин.
Европа я унизиха два пъти. Първият път, когато Урсула подписа икономическия договор със САЩ, за който съм сигурен, че тук нищо не се е казало, защото е страшен във всеки смисъл на думата. И вторият път, когато избраха място за срещата не къде да е, а в Аляска. Колко символично само. Далеч от Европа, далеч от Украйна. Изводите са за онези, които могат да мислят.
