На въпрос на журналист за това дали ще САЩ ще предоставят на Украйна ракети Tomahawk, Тръмп не даде категоричен отговор, а заявии, че сега Европа купува оръжия за Украйна."Да, ние произвеждаме много оръжия, имаме Tomahawk-всички ги искат. Сега Европа купува много оръжия за Украйна. Европа има много пари".Днес (17 октомври) вечерта във Вашингтон се провежда среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, която може да определи по-нататъшния ход на войната и в Украйна. Основна тема на разговора е предоставянето на ракети Tomahawk."Америка не дава жертви, не плаща за тази война. Европа и нато плащат сега. Това е много важно за нас", допълни Тръмп.