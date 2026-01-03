Truth Social, твърди, че венецуелският президент Николас Мадуро е бил "заловен заедно със съпругата си и експулсиран от страната“.
''Съединените американски щати успешно извършиха мащабен удар срещу Венецуела и нейния лидер, президента Николас Мадуро, който беше заловен и изгонен от страната заедно със съпругата си. Тази операция беше извършена съвместно с правоохранителните органи на САЩ. Очаквайте подробности. Днес в 11:00 ч. в Мар-а-Лаго ще има пресконференция. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Президент ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП''.
Тръмп: Мадуро е заловен и експулсиран от страната
