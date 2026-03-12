Сподели close
"Ние победихме в Иран“, заяви американският президент Доналд Тръмп в реч пред привърженици в Кентъки, предава CNN. Той не подкрепи репликата си с никакви по-съществени доказателства, отбелязва телевизията.

"Нека да ви кажа – ние победихме. Знаете ли, никога не е хубаво да се казва предварително, че си победил. Победихме. Победихме, в първия час всичко свърши, но победихме“, каза от трибуната Тръмп.

В изказванията си досега президентът дава противоречиви послания колко време ще продължи военната операция срещу Иран, отбелязва CNN. На моменти той казва, че войната е изпреварила значително графика си, след което заявява, че ще продължи между четири и шест седмици. Че САЩ са спечелили, но "не са спечелили достатъчно“. И че ударите са едновременно "война“ и "кратка екскурзия“.

В изказването си в Кентъки Тръмп обърна внимание и на факта, че МАЕ отпусна рекордно количество от 400 милиона барела нефт на световните пазари в опит да стабилизира цените на суровината. "Това значително ще намали цените на петрола, тъй като слагаме край на тази заплаха за Америка и света“, подчерта Тръмп.

САЩ също ще използват своя стратегически петролен резерв за попълване на прекъсванията в доставките от Близкия Изток.

текст: Милен Кандарашев