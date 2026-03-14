Редица държави възнамеряват да изпратят военни кораби, за да гарантират безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток. Това заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп, предава The Times of Israel.

''Много държави, особено засегнатите от затварянето на Ормузкия проток от Иран, ще изпратят, съвместно със Съединените щати, военни кораби, за да отворят Ормузкия проток и да гарантират неговата сигурност'', написа той в Truth Social.

В публикацията американският президент пише, че вярва, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Великобритания ще изпратят кораби в района.