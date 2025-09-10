ВВС.
В публикация в Truth Social Тръмп заявява: "Радвам се да съобщя, че Елизабет Цурков, студентка в Принстън, чиято сестра е американска гражданка, току-що беше освободена от Катаиб Хизбула и сега е в безопасност в американското посолство в Ирак“.
Иракският премиер Мохамед Шиа ал-Судани потвърди освобождаването на Цурков малко по-късно.
Тя изчезна в Ирак по време на изследователско пътуване през март 2023 г. – няколко месеца по-късно израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че тя е държана от подкрепяната от Иран Катаиб Хизбула.
В публикация в X Судани заявява, че освобождаването на Цурков е "резултат от продължителни усилия, положени от нашите служби за сигурност“.
Той добавя, че във вторник службите за сигурност са успели да "разкрият“ мястото, където е била държана изследователката, преди да я предадат на американското посолство.
Цурков е влязла в Ирак с руския си паспорт, заяви тогава офисът на Нетаняху.
Според уебсайта на Цурков, нейните изследвания се фокусират върху Левант – исторически термин, който се отнася до голям географски регион, включващ днешните Израел, Сирия и други области – и "сирийското въстание и гражданската война“.
Катаиб Хизбула (Бригадите на Партията на Бога) е мощна иракска шиитска милиция, която получава финансова и военна подкрепа от Иран. През 2009 г. тя е обявена от САЩ за терористична организация.
В публикацията си във в Truth Social Тръмп също така заявява: "Винаги ще се боря за справедливост и никога няма да се откажа.
ХАМАС, освободете заложниците, веднага!“, добавя той, визирайки хората, отвлечени от палестинската групировка по време на смъртоносното й нападение срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
