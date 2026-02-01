The Times.
"Аз самият не съм виждал документите, но някои много важни хора ми казаха, че те не само ме оневиняват, но и показват обратното на това, което радикалната левица и други очакваха“, заяви Тръмп пред репортери в Air Force One
Тръмп, който призна, че е бил приятел с Епстийн, многократно е отричал всякакво участие или знание за сексуалните му посегателства, отбелязвайки, че приятелството им е приключило преди години.
Министерството на правосъдието на САЩ предупреди вчера, че публикуваните документи може да съдържат "неверни и сензационалистични“ твърдения за Тръмп.
Тръмп: Последните документи за Епстийн ме оневиняват
©
Още от категорията
/
Маколи Кълкин с емоционален трибют към екранната си майка от ''Сам вкъщи'': Мислех, че имаме време
31.01
Вирусологът проф. Радка Аргирова за Нипа: Навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта
30.01
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба" и плаши с мита страните, продаващи петрол на Хавана
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
19:59 / 31.01.2026
Хиляди хора в САЩ протестират срещу ICE
11:09 / 31.01.2026
Федералното правителство на САЩ спря работа
11:09 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.