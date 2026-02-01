Сподели close
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отговори на публикуването на повече от три милиона страници документи, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, твърдейки, че документите го оневиняват, съобщава The Times.

"Аз самият не съм виждал документите, но някои много важни хора ми казаха, че те не само ме оневиняват, но и показват обратното на това, което радикалната левица и други очакваха“, заяви Тръмп пред репортери в Air Force One

Тръмп, който призна, че е бил приятел с Епстийн, многократно е отричал всякакво участие или знание за сексуалните му посегателства, отбелязвайки, че приятелството им е приключило преди години.

Министерството на правосъдието на САЩ предупреди вчера, че публикуваните документи може да съдържат "неверни и сензационалистични“ твърдения за Тръмп.