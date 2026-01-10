Сподели close
Американският президент Доналд Тръмп публикува кратко съобщение в Truth Social: "Иран се стреми към СВОБОДА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!" Той не посочва повече подробности.

Тръмп няколко пъти заплашваше да нанесе удар по Иран, ако режимът убие протестиращи, както се съобщаваше през последните две седмици.

"ФОКУС" припомня, че малко по-рано Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че служители от администрацията на американския президент са провели предварителни обсъждания за евентуален удар срещу Иран "в случай на необходимост".