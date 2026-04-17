"Това беше исторически ден за Ливан. Случват се хубави неща!!!" Това написа в Truth Social Доналд Тръмп.

Постът на американския президент е публикуван след като бе сключено 10-дневно примирие между Израел и Ливан четвъртък, когато президентът на Ливан, Джозеф Аун, и израелският премиер Бенямин Нетаняху постигнаха споразумение след разговори с Тръмп.

Въпреки това, само няколко часа след началото на привидното прекратяване на военните действия, ливанската армия обвини Израел в "нарушения“ на примирието.