Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви в платформата Truth Social, че САЩ "напълно са унищожили 10 неактивни минни лодки, опитващи се да поставят морски мини", пише Sky News.

Това се случва по-малко от час след като Тръмп изглеждаше несигурен дали има мини в Ормузкия проток. Той каза, че Вашингтон няма "никакви съобщения" за извършване на това от Иран, но ако това е вярно, "иска да бъдат премахнати НЕЗАБАВНО".

CBS News съобщи по-рано днес, че американското разузнаване е започнало да вижда индикации, че Иран предприема стъпки за разполагане на мини в Ормузкия проток, който контролира. 

Тръмп предупреди, че ще има последици, ако се окаже вярна тази информация.