Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е готов да сключи сделка за прекратяване на войната с Иран, въпреки готовността на страната да го направи, "защото условията все още не са достатъчно добри", пишеТръмп каза, че е "изненадан", че Иран е решил да атакува други страни от Близкия изток в отговор на операцията между САЩ и Израел, и че ударите на САЩ по остров Харг в събота са "напълно унищожили" по-голямата част от острова, но "може би ще го ударим още няколко пъти просто за забавление.""Иран иска да сключи сделка, а аз не искам да го правя, защото условията все още не са достатъчно добри," каза той, добавяйки, че всички условия трябва да бъдат "много солидни."На въпрос какви са условията за потенциална сделка, президентът отговори: "Не искам да ви казвам това." Но Тръмп поясни, че ангажиментът на Иран е да се откаже напълно от всякакви ядрени амбиции.Коментарите на Тръмп идват след като Reuters съобщи, че администрацията на Тръмп е пренебрегнала усилията за напредък в преговорите за прекратяване на конфликта.