Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че оперативна група на Военноморските сили (ВМС) на САЩ, водена от самолетоносача USS Abraham Lincoln, е готова да проведе операция срещу Иран, подобна на извършената във Венецуела. Това написа американският президент в социалната платформа Truth Social, предава Sky News.

"Това е по-голям флот от този, разположен във Венецуела, воден от големия самолетоносач USS Abraham Lincoln. Както и в случая с Венецуела, той (флотът) е готов, желаещ и способен бързо да изпълни мисията си, дори със сила, ако е необходимо“, написа Тръмп в TruthSocial.

Той допълни, че Иран трябва да седне на масата за преговори и да договори "справедлива и равноправна сделка“, която да ги спре да притежават ядрени оръжия.

"Времето изтича, то е наистина от съществено значение“,подчерта Тръмп, добавяйки, че следващата атака на САЩ срещу Иран - след ударите им по ядрените съоръжения на страната миналия юни - "ще бъде много по-лоша“.