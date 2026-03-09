CBS News, че съвместната операция на САЩ и Израел срещу Иран показва резултати, които значително надминават първоначалните планове. Според него военната мощ на Техеран вече е напълно изравнена.
''Вярвам, че войната е почти приключила, почти напълно. Те нямат военноморски флот, комуникации, военновъздушни сили. Ракетите им са разбити на парчета. Дроновете им експлодират навсякъде, включително производствени съоръжения. Ако се вгледате, не им е останало нищо. Нищо във военен смисъл'', подчертава Тръмп.
Успоредно с активната фаза на военните действия, Държавният департамент на САЩ провежда мащабна хуманитарна операция за евакуация на своите граждани от рискови зони. В понеделник ведомството публикува данни, според които над 36 000 души са се завърнали безопасно в Съединените щати от началото на конфликта.
Помощник-държавният секретар Дилън Джонсън заяви, че дипломати са оказали пряка подкрепа на 23 000 американци, като са им предоставили съвети за безопасност и транспортна помощ. Повече от две дузини специални чартърни полети са били използвани за евакуация на хора от горещи точки. Въпреки усилията на властите, значителен брой граждани са решили да действат самостоятелно.
''Повечето американци, които са търсили помощ, са я отказали, когато им е била предложена, избирайки или да останат в страната, или да резервират търговски полети'', заяви Джонсън в изявление.
В момента дипломатическите мисии продължават да събират данни за американски граждани, живеещи в Оман, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ, Катар, Саудитска Арабия и Израел.
По-рано Тръмп заяви, че новият лидер на Иран ''няма да издържи дълго'', ако кандидатурата му не бъде съгласувана с американската администрация, подчертавайки желанието за окончателно разрешаване на ядрения въпрос.
Иран е готов за дълга война със Съединените щати и може да продължи атаките срещу държавите от Персийския залив, за да ги принуди да убедят президента Доналд Тръмп да се откаже от конфликта, пък обяви Камал Харази, съветник по външна политика в офиса на върховния лидер на Иран.
