Truth Social.
"Чудесен и много успешен ден в Аляска! Срещата с руския президент Владимир Путин премина много добре, както и късният телефонен разговор с украинския президент Зеленски и различни европейски лидери, включително високоуважавания генерален секретар на НАТО. Всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се сключи директно мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не просто споразумение за прекратяване на огъня, което често пъти не се спазва. Президент Зеленски ще пристигне в Овалния кабинет във Вашингтон в понеделник следобед. Ако всичко върви по план, ще насрочим среща с президент Путин. Потенциално това ще спаси живота на милиони хора. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!"
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.