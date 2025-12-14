Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи в социалната мрежа Truth Social, че е бил информиран за стрелбата в американския университет "Бруан" в Роуд Айлънд. 

"ФБР е на мястото. Заподозреният е задържан. Бог да благослови жертвите и семействата им", написа още Тръмп. 

По последна информация на много международни медии обаче стрелецът е все още на свобода. Той е описан като 30-годишен и облечен в тъмни дрехи. 

CNN съобщи, че дори ФБР е стартирал сайт за сигнали, където гражданите да могат да предоставят снимки и видео доказателства, които може да имат за заподозрения. 

ФОКУС припомня, че към този момент има информация за две жертви и девет ранени. 