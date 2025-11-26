Американският президент Доналд Тръмп коментира встрелбата във Вашингтон и заяви, че "животното, което рани двама гвардейци ще плати висока цена за стореното"."Животното, което простреля двама национални гвардейци, като и двамата са в критично състояние и сега се намират в две различни болници, също е тежко ранено, но въпреки това ще плати много висока цена. Бог да благослови нашата велика национална гвардия и всички наши военни и правоприлагащи органи. Това са наистина велики хора. Аз, като президент на Съединените щати, и всички, свързани с президентската канцелария, сме с вас!""Фокус" припомня, че по-рано бе съобщено за стрелба близо до Белия дом, ранени са двама служители на националната гвардия, стрелецът е задържан.