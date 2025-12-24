ВВС.
Според новите документи, през 90-те години магнатът е пътувал поне осем пъти с "Лолита Експрес", частния самолет на Епстийн, и поне веднъж, освен Гислен Максуел, е присъствала и неидентифицирана 20-годишна жена. Документите разкриват също, че една жена, също неидентифицирана, през 2020 г. е разказала на ФБР, че знае за "парти за проститутки“, проведено през 2000 г. в Мар-а-Лаго, където Тръмп е поканил всички присъстващи на друго парти, организирано в чест на Епстийн.
Разпространените файлове съдържат и писмо, което изглежда е било изпратено от Епстийн до Лари Насар, лекарят на националния отбор по гимнастика на САЩ, осъден за злоупотреби срещу десетки млади спортистки. То датира от периода, когато финансистът вече е бил в затвора през 2019 г. В писмото се споменава "любовта към младите жени на нашия президент“ по това време Доналд Тръмп: "Когато млада красавица минаваше покрай него, той обичаше да я "пипа“, докато ние се налагаше да ядем лоша храна в столовете на затворническата система. Животът е несправедлив“, пише Епстийн.
Осъзнавайки чувствителността на разпространената информация, Министерството на правосъдието придружи публикуването на новите файлове с една много точна и необичайна бележка: разпространените материали "включват неверни и сензационни твърдения“ срещу президента. Опитът да се минимизират щетите и да се защити президентът обаче не успя да успокои гнева от бавното разпространение на документите от американските власти (досега около 130 000 страници от над един милион са на разположение).
Тръмп е летял осем пъти с "Лолита Експрес": Разкритията около Епстийн продължават
