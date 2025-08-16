CNN.
Тръмп отговаря на въпрос за териториалните отстъпки, "които биха дали на Русия земи, които тя не е имала преди, и потенциалните гаранции за сигурност от страна на САЩ за Украйна". Спред американския президент това е точка, по която е постигнал съгласие с Владимир Путин.
"Е, мисля, че това са точки, по които преговаряхме, и това са точки, по които до голяма степен сме се споразумели“, заявява той. "Всъщност мисля, че сме се споразумели по много неща. Мога да ви кажа, че срещата беше топла".
Тръмп нарича Путин "силен човек" и "твърд като камък", но заявява, че срещата е била положителна.
"Мисля, че сме доста близо до края. И вижте, Украйна трябва да се съгласи с това“, посочва американския президент.
Съветът на Тръмп към украинския президент Володимир Зеленски е : "Трябва да сключите сделка"
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.