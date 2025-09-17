ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп и британското кралско прекараха деня в замъка Уиндзор, докато стотици протестираха в Лондон
©
Докато Тръмп бе в Уиндзор, протестиращите бяха държани на разстояние, а картината в центъра на Лондон бе коренно различна от тази, която журналстите показваха от Уиндзор.
Протестът на коалицията "Спрете Тръмп“, в който участваха няколко хиляди души, спря пред Даунинг Стрийт, която беохранявана от полицаи от Уелс и Северна Ирландия.
Оттам протестиращите се насочиха към Парламентския площад. Протестиращите носеха балони с образа на Тръмп и плакати в подкрепа на Палестина и Украйна.
Още по темата
/
Протести в Лондон: Образите на Тръмп и Епстийн бяха прожектирани на стените на двореца Уиндзор
09:06
Проф. Чуков: Всичко това се дължи на новата политика на американската администрация и на президента Тръмп, най-вече за митата
02.09
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции
21.08
Още от категорията
/
Белият дом планира да отдели 58 млн. долара за сигурността на държавните служители след убийството на Кърк
14.09
Велизар Шаламанов за руските дронове над Полша: Активация на член 5 – за военен отговор на тези действия – не е вероятен към момента
13.09
Боби Бобев: Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придвижване към пълна европейска интеграция
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тайлър Робинсън е официално обвинен за убийството на Чарли Кърк
22:16 / 16.09.2025
Безпрецедентно: ЕП се готви за два вота на недоверие към Урсула ф...
17:12 / 16.09.2025
Лавров: Русия постепенно се отдалечава от термина "неприятелски д...
13:01 / 16.09.2025
България арестува руския собственик на кораба, който е в центъра ...
09:20 / 16.09.2025
Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте
08:59 / 16.09.2025
Израел започна сухопътна офанзива в град Газа
08:08 / 16.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.