ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
©
В реч пред военните командири в Куантико, Вирджиния, американският президент заяви, че Владимир Путин и Володимир Зеленски трябва да се срещнат лично, за да уредят войната на Москва в Украйна.
В същото време той подчерта, че войната, която продължава в Украйна, е "най-тежката след Втората световна война“, като изрази убеждението си, че ще има изход от конфликта, като посочи: "Мисля, че ще успеем“.
Освен това, той отново изрази силно разочарование от руския президент, като заяви, че Путин е могъл да сложи край на войната "за една седмица“.
Всъщност той изглеждаше, че се подиграва на руския президент, като заяви: "заявий му: "Знаеш ли, това не изглежда толкова добре за теб. Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица. Ти "хартиен тигър" ли си?“
Още по темата
/
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят руски дронове над нашето въздушно пространство
27.09
Британското правителство обмисля помощ за доставчиците на Jaguar Land Rover след мащабната кибератака
25.09
Още от категорията
/
Любомир Кючуков: Вече се появиха определения, че живеем в света на Тръмп. Той промени международните отношения
29.09
МВнР: Недвусмислените резултати от изборите в Молдова потвърждават европейското бъдеще на страната
29.09
Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част населението ще отидат в България, други в Албания
25.09
Медведев: Тръмп скоро ще се върне в реалността и ще предложи на зеления пианист да подпише капитулация
24.09
Тръмп: Страните от НАТО имат право да свалят руски самолети, които нарушават въздушното им пространство
23.09
Индонезия обяви най-висока степен на тревога: Вулканът Левотоби Лаки-лаки изригна няколко пъти
22.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Задържаха българка в Русия
20:06 / 29.09.2025
МВнР: Недвусмислените резултати от изборите в Молдова потвърждава...
14:37 / 29.09.2025
Синдикатите в Гърция излизат на протест на 1 октомври
14:14 / 29.09.2025
Голяма авиокомпания съкращава стотици работници
10:22 / 29.09.2025
Земетресение до границата на България с Гърция
09:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.