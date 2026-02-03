Тръмп иска 1 милиард долара обезщетение от университета Харвард
"Сега искаме 1 милиард долара обезщетение и няма да работим с университета Харвард в бъдеще“, написа Тръмп в социалната си медийна платформа Truth Social. Обвинявайки Харвард и други американски университети, че насърчават така наречената "woke“ идеология, като в същото време не успяват да защитят адекватно еврейските студенти по време на пропалестинските демонстрации, администрацията на Тръмп заведе дела и поиска прекомерно висока компенсация.
В понеделник New York Times съобщи, че американският президент е отстъпил от първоначалното си искане за 200 милиона долара от Харвард предвид съпротивата от страна на университета.
През септември миналата година Тръмп заяви, че преговорите с Харвард са на път да приключат със сделка на стойност 500 милиона долара и че част от тези средства ще бъдат използвани за откриване на професионални училища. "Те искаха да приложат сложна концепция за професионално развитие, но тя беше отхвърлена, защото беше напълно неадекватна и, по наше мнение, не би могла да бъде успешна“, написа Тръмп в понеделник вечерта. "Това беше просто начин за Харвард да избегне значително финансово уреждане от над 500 милиона долара, сума, която би трябвало да бъде много по-висока, имайки предвид сериозните и явни незаконни действия, които са извършили“, добави той.
Откакто се върна на власт миналата година, Доналд Тръмп се насочи към Харвард и други престижни университети, по-специално като оттегли федералното финансиране, обвинявайки ги, че позволяват на студентските движения срещу войната в Газа да процъфтяват в техните кампуси или, по-общо, че са развъдници на прогресивно несъгласие.
