Тръмп към Иран: Ако Техеран е заложил мини в Ормузкия проток, САЩ искат, те да бъдат премахнати незабавно
В публикация си американският президент предупреди, че ако това е вярно, ще има сериозни последици.
''Искаме те да бъдат премахнати НЕЗАБАВНО''. Военните последици ще бъдат на ниво, невиждано досега, ако не бъдат премахнати от водния път'', заплаши Тръмп.
Заемайки по-мек тон, той добави: ''Ако, от друга страна, премахнат това, което може да е било поставено, това ще бъде гигантска стъпка в правилната посока!''
Американският медиен канал CBS News съобщи по-рано, че американското разузнаване е започнало да вижда индикации, че Иран предприема стъпки за разполагане на мини в пролива, който контролира.
