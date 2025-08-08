Bloomberg.
Правителството на САЩ неочаквано за всички въведе нови тарифи за внос на еднокилограмови златни кюлчета. Това може сериозно да разклати световния пазар на злато и да нанесе удар преди всичко на швейцарската търговия.
Очакваше се, че тези кюлчета ще получат митнически кодове, които ги освобождават от тарифите, установени от администрацията на Доналд Трамп.
Само че Митническата и гранична служба на САЩ отнесе еднокилограмовите и 100-унцовите златни кюлчета към категорията, която подлежи на облагане. Решението за това е взето на 31 юли.
Според експерти, това е сериозен удар за Швейцария, която е водещ износител на килограмови кюлчета за САЩ. Според FT, именно тази форма на злато е най-популярна на Comex - най-големия фючърсен пазар на злато в света.
Новата тарифна политика вече се отрази на пазара: премията за фючърсите на злато в Ню Йорк рязко се повиши, а договорите за доставка през декември скочиха с повече от 100 долара за унция в сравнение със спот цените в Лондон. Таки колебания могат да предизвикат допълнителна нестабилност на световните пазари на благородни метали.
Експертите се опасяват, че новите тарифи могат да се превърнат в инструмент за икономически натиск върху Швейцария и да променят баланса на силите в глобалната търговия със злато.
