Тръмп нареди на Хегсет да разположи войски в Портланд
Тръмп направи съобщението в своята платформа Truth Social, заявявайки, че действа по искане на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем.
Към този момент нито Белият дом, нито Министерството на отбраната са коментирали повече за операцията в Портланд.
Кметът на Портланд Кийт Уилсън отхвърли федералната намеса, заявявайки, че неговият град е балансирал между защитата на свободата на изразяване и "справяне със случайното насилие и унищожаването на собственост".
"Подобно на други кметове в цялата страна, аз не съм искал и не се нуждая от федерална намеса", подчерта той.
