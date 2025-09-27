Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Пентагона да изпрати войски в Портланд, Орегон заради това, което той нарече "вътрешни терористи", насочени към федерални имиграционни съоръжения.Тръмп направи съобщението в своята платформа Truth Social, заявявайки, че действа по искане на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем.Към този момент нито Белият дом, нито Министерството на отбраната са коментирали повече за операцията в Портланд.Кметът на Портланд Кийт Уилсън отхвърли федералната намеса, заявявайки, че неговият град е балансирал между защитата на свободата на изразяване и "справяне със случайното насилие и унищожаването на собственост"."Подобно на други кметове в цялата страна, аз не съм искал и не се нуждая от федерална намеса", подчерта той.