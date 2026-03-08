СNN.
В събота Тръмп заяви, че ''доколкото му е известно'' Иран е отговорен за трагичния ракетен удар по девическо училище в град Минаб.
''От това, което съм видял, Иран го е направил“, заяви Тръмп, добавяйки, че иранските ракети са били ''много неточни''.
На въпрос за това, шефът на Пентагона Пийт Хегсет беше уклончив.
''Разбира се, разследваме. Но единствената страна, която удря цивилни, е Иран'', отбелязва Хегсет.
Припомняме, че ракетен удар по девическо училище в Минаб на 28 февруари по време на учебни занятия уби 168 ученици и 14 учители.
CNN по-рано заключи, въз основа на сателитни изображения, компилация от всички изявления, видеоклипове с геолокация и експертни коментари, че училището е било ударено приблизително по същото време, когато е извършен американският удар по близката база на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).
Министърът на отбраната на САЩ увери по-рано, че Вашингтон не би могъл умишлено да извърши подобен удар като част от операцията си и обеща, че ще разследва какво всъщност се е случило.
