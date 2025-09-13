Truth Social.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че е готов да наложи значителни санкции на Русия, когато "всички страни от НАТО се съгласят и започнат да правят същото и когато всички страни членки на НАТО спрат да купуват петрол от Русия“.
Тръмп също така отбелязва, "в писмо до членовете на НАТО", че "ангажиментът на НАТО за победа е далеч по-малък от 100% и закупуването на руски петрол от някои е шокиращо! Това значително отслабва вашата позиция за преговори и вашата сила за преговори с Русия. Във всеки случай, аз съм готов да "направя това", когато сте готови и вие“.
"Тук съм само за да помогна да се спре това и да се спасят хиляди руски и украински животи", твърди Тръмп.
Текстът на "писмото до НАТО и света" на Доналд Тръмп:
"ПИСМО, ИЗПРАТЕНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА Доналд Дж. Тръмп ДО ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА НАТО И ДО ЦЕЛИЯ СВЯТ: "Готов съм да наложа сериозни санкции на Русия, когато всички държави членки на НАТО се съгласят и започнат да правят същото, и когато всички държави членки на НАТО СПРАТ ДА ЗАКУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ. Както знаете, ангажиментът на НАТО да ПОБЕДИ е далеч по-малко от 100%, а закупуването на руски петрол от някои от тях е шокиращо! Това значително отслабва вашата позиция в преговорите и способността ви да договаряте с Русия. Във всеки случай, аз съм готов да "започна“, когато вие сте готови. Просто кажете кога? Вярвам, че това, заедно с налагането от страна на НАТО като група на 50% до 100% ТАРИФИ НА КИТАЙ, които да бъдат напълно отменени след края на ВОЙНАТА с Русия и Украйна, също ще бъде от голяма помощ за ПРЕКРАТЯВАНЕТО на тази смъртоносна, но АБСУРДНА ВОЙНА. Китай има силен контрол и дори хватка над Русия, а тези мощни тарифи ще прекъснат тази хватка. Това не е ВОЙНАТА НА ТРЪМП (никога не би започнала, ако аз бях президент!), а войната на Байдън и Зеленски. Аз съм тук само за да помогна да я спрем и да спасим хиляди руски и украински животи (само през миналата седмица загинаха 7118 души. ЛУДОСТ!). Ако НАТО направи както казвам, ВОЙНАТА ще приключи бързо и всички тези животи ще бъдат спасени! Ако не, просто губите моето време, както и времето, енергията и парите на Съединените щати. Благодаря ви за вниманието към този въпрос! Доналд Дж. Тръмп, президент на Съединените американски щати".
