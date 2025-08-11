ЗАРЕЖДАНЕ...
Тръмп обяви, че "отива в Русия" в петък
"Ще видя Путин. Отивам в Русия в петък. Не ми харесва да съм тук (във Вашингтон) и да говоря колко е опасно, мръсно и отвратително. Тази някога красива столица е покрита с графити по стените“, обяви Тръмп на пресконференция, посветена на мерките му за сигурност в американската столица.
Кремъл и Белият дом преди това обявиха, че Путин и Тръмп ще се срещнат в Аляска на 15 август.
Тогава помощникът на руския президент Юрий Ушаков отбеляза, че специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф е споменал варианта за тристранна среща между Путин, Тръмп и Володимир Зеленски по време на посещението си в Русия, но Кремъл остави това без коментар, предлагайки да се съсредоточи върху подготовката за двустранна среща на върха.
Самият Путин заяви, че срещата му със Зеленски е възможна, но трябва да има условия за такива преговори, които все още са далеч от създаването. Зеленски от своя страна, заяви, че няма да направи териториални отстъпки за каквито Русия настоява.
