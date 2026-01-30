ABC News.
"Считам, че ситуацията с Куба представлява необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и външната политика на Съединените щати (...) и с настоящото обявявам национално извънредно положение във връзка с тази заплаха“, се посочва в текста на указа на Тръмп, публикуван от Белия дом в четвъртък.
Според Тръмп кубинският режим сътрудничи с "многобройни враждебни държави“, сред които са посочени Русия, Китай и Иран, както и "транснационални терористични групировки и злонамерени субекти, враждебно настроени към Съединените щати“.
"За да се справим с извънредното положение в страната, обявено в този указ, считам за необходимо и целесъобразно да се установи тарифна система“, се отбелязва в указа.
Съгласно него се предлага да се наложи допълнителна адвалорна митническа такса върху вноса на стоки, които са продукция на чужда държава, пряко или непряко продаваща или по друг начин доставяща петрол на Куба.
В заповедта министерството на търговията е натоварено да определи страните, които могат да доставят петрол на Куба, и се посочва, че висшите длъжностни лица от администрацията след това ще определят кои допълнителни тарифи да бъдат въведени.
"Ако правителството на Куба или друга чужда държава, върху която се отнася действието на настоящия указ, предприеме значителни стъпки за решаване на проблема с извънредното положение в страната, обявено в съответствие с настоящия указ, и в достатъчна степен подкрепи Съединените щати по въпроси на националната сигурност и външната политика, аз мога да променя този указ“, се посочва в заповедта на Тръмп.
На 28 януари Тръмп заяви, че Куба е на ръба на колапс поради спирането на доставките на венецуелски петрол. Според него Хавана по-рано "получавала пари и петрол от Венецуела, но сега е загубила това“.
