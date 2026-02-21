Само три часа след решението на Върховния съд на САЩ да отмени гордостта на Тръмп – тарифите за внос от различни държави, американският президент обяви нови 10% мита за целия свят, информираПо време на брифинг Тръмп нарече решението на Върховния съд "дълбоко разочароващо“ и обяви, че Законът от 1977 година му дава право да наложи допълнителен данък върху стоките на всички държави, за да защити американската икономика и данъкоплатци.Той се позова на член 122 от Закона за извънредните международни икономически правомощия, според който той може еднолично да наложи до 15 на сто мито върху вноса в продължение на 150 дни. За по-дълъг период ще му бъде необходимо одобрението на Конгреса. В Закона са предвидени и други обстоятелства, при които американският президент може да налага допълнителни мита на държави, които действат дискриминационно, или разрушаващо спрямо американската търговия.Въпреки сътресенията американските пазари реагираха положително на думите на Тръмп затвориха на "зелено“, отбелязва BBC.