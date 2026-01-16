Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
В четвъртък (15 януари) Доналд Тръмп обяви създаването на така наречения Съвет за мир в Ивицата Газа, като го определи като решаваща стъпка в американския план за палестинския анклав и предвещава началото на "следващата фаза", с акцент върху възстановяването, управлението и пълната демилитаризация на ХАМАС.

В обширна публикация в платформата Truth Social Доналд Тръмп заявява следното:

"Както обяви Стив Уиткоф, ние ОФИЦИАЛНО влязохме в следващата фаза на 20-точковия план за мир за Газа.

От прекратяването на огъня, моят екип помогна за доставката на РЕКОРДНО количество хуманитарна помощ в Газа, достигайки цивилните с ИСТОРИЧЕСКА скорост и мащаб. Дори ООН призна това постижение като БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО. Тези резултати поставиха основите за следващата фаза.

Като председател на Съвета за мир, аз подкрепям новоназначеното палестинско техническо правителство, Националната комисия за управление на Газа, която се подкрепя от върховния представител на Съвета, за да управлява Газа през преходния период. Тези палестински лидери са непоколебимо ангажирани с мирното бъдеще.

С подкрепата на Египет, Турция и Катар ще постигнем ЦЯЛОСТНО споразумение за разоръжаване с ХАМАС, което ще включва предаването на ВСИЧКИ оръжия и разрушаването на ВСИЧКИ тунели. ХАМАС трябва незабавно да спази ангажиментите си, включително връщането на последния труп в Израел, и да пристъпи без забавяне към пълна демилитаризация.

Както съм заявявал и преди, те могат да го направят по лесния или по трудния начин. Народът на Газа е страдал достатъчно. Времето е СЕГА.

Структура на плана и международно участие

Според американския президент, мирният съвет ще бъде ръководен от временна палестинска комисия от 15 аполитични технократи, която ще поеме управлението на ежедневните дела в анклава.

За ръководител на преходната комисия е избран Али Саат, инженер-политика и бивш служител на Палестинската автономия, с мисия да започне възстановяването на Газа след две години война.

Българският дипломат Николай Младенов се очаква да поеме ръководството на операциите на Съвета за мир на място.

Според американския сайт Axios, в съвета ще участват представители от Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудитска Арабия, Катар, Египет и Турция.